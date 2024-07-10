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الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: نريد حقاً انضمام أوكرانيا إلى الحلف

Lebanon 24
10-07-2024 | 17:42
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