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وزيرة الخزانة الأميركية تطالب إسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بانتظام

Lebanon 24
10-07-2024 | 17:52
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