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ماكرون وشولتس في لقاء على هامش قمة الناتو يتفقان على دعم أوكرانيا حفاظا على الأمن الأوروبي

Lebanon 24
10-07-2024 | 18:43
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