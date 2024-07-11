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ميقاتي: الجامعة اللبنانية بما لديها من كفاءات وخبرات علمية وبحثية وادارية تثبت أنها تمتلك نظاما بيئيا مناسب للإبتكار وهذا ما سيشجع المستثمرين على التعاون مع الجامعة في مشاريع مماثلة

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:43
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