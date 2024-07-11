ميقاتي: الجامعة اللبنانية بما لديها من كفاءات وخبرات علمية وبحثية وادارية تثبت أنها تمتلك نظاما بيئيا مناسب للإبتكار وهذا ما سيشجع المستثمرين على التعاون مع الجامعة في مشاريع مماثلة

Lebanon 24