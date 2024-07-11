Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيطالي للجزيرة: هناك جهود لإحلال السلام ونعمل مع قطر والسعودية والدول العربية من أجل ذلك

Lebanon 24
11-07-2024 | 11:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الحرب في لبنان وغزة.. إليكم ما قاله وزير الخارجية الإيطالي
lebanon 24
12/07/2024 00:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على إبرام اتفاق حدودي بري بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
12/07/2024 00:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ناقش مع وزير الخارجية البريطاني التطورات في قطاع غزة ولبنان (العربية)
lebanon 24
12/07/2024 00:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية السعودي يصل بورتسودان لتسليم رسالة للبرهان (العربية)
lebanon 24
12/07/2024 00:08:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2024-07-11
16:32 | 2024-07-11
16:19 | 2024-07-11
15:56 | 2024-07-11
15:55 | 2024-07-11
15:49 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24