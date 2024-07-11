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وسائل إعلام إسرائيلية: 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023

Lebanon 24
11-07-2024 | 11:42
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