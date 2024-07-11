Advertisement

أخبار عاجلة

هاليفي: عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي ٧و٨ تشرين الاول لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث (لجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2024 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: فريق التحقيق التابع للجيش يقدم لرئيس الأركان نتائج تحقيقه في المعارك التي جرت في 7 تشرين الأول في غلاف غزة
lebanon 24
12/07/2024 00:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن التحذيرات كانت كافية لوقوع هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
12/07/2024 00:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن قائد المنطقة الجنوبية: لسنا مستعدين لردع هجوم مماثل لما حدث في 7 تشرين الأول ولا أستبعد تكراره (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2024 00:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: 180 عاملا في الوكالة قتلوا و120 منشأة لنا استهدفت منذ 7 تشرين الاول (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2024 00:08:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2024-07-11
16:32 | 2024-07-11
16:19 | 2024-07-11
15:56 | 2024-07-11
15:55 | 2024-07-11
15:49 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24