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أكسيوس: ماكغورك يصل إلى القاهرة اليوم لمواصلة المحادثات مع مصر وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية المتعلقة بصفقة الرهائن

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:01
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