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مئات الإسرائيليين يواصلون المسير لليوم الثاني نحو القدس للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل (الجزيرة)

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:20
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