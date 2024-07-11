Advertisement

أخبار عاجلة

الناطق باسم حركة حماس للتلفزيون العربي: نحن أمام تعنت إسرائيلي واضح يقوم على وضع العراقيل لمنع الوصول إلى اتفاق

Lebanon 24
11-07-2024 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حركة حماس لسكاي نيوز عربية: الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي بشأن الوصول لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار
lebanon 24
12/07/2024 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس لـ"العربية": الحركة سلمت ردها للوسطاء وننتظر الرد الإسرائيلي في الأيام المقبلة وأولويتنا وقف النار في غزة
lebanon 24
12/07/2024 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس أسامة حمدان للتلفزيون العربي: دور الوسطاء لا يقتصر على الأفكار بل يشمل ضمان ما يتم الاتفاق عليه
lebanon 24
12/07/2024 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم حركة حماس جهاد طه للجزيرة: الكرة باتت في ملعب إسرائيل وعليهم أن يلتزموا بالقرارات الدولية
lebanon 24
12/07/2024 00:10:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2024-07-11
16:32 | 2024-07-11
16:19 | 2024-07-11
15:56 | 2024-07-11
15:55 | 2024-07-11
15:49 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24