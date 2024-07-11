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"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف حارة الحريقة في بلدة كفركلا بصاروخ الا انه لم ينفجر
Lebanon 24
11-07-2024
|
14:32
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