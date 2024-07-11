"تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر أميركية: النافذة المتاحة لإدارة بايدن للتوسط في اتفاق تطبيع طال انتظاره بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الرئاسية قد أغلقت

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