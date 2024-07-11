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يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يؤيد شروط #نتنياهو الجديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى

Lebanon 24
11-07-2024 | 17:50
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