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أردوغان: لدينا نية الحوار مع الرئيس السوري ننتظر زيارته أو نقوم بزيارة دمشق وندشن لفترة جديدة من العلاقات

Lebanon 24
11-07-2024 | 19:08
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