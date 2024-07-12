30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في الجليل الغربي إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان
Lebanon 24
12-07-2024
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سقوط عدد من الطائرات المسيرة في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سقوط عدد من الطائرات المسيرة في منطقة الجليل الغربي عبرت الأراضي اللبنانية
12/07/2024 08:57:28
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 10 قذائف أطلقت من لبنان باتجاه صفد بالجليل الأعلى سقطت في مناطق مفتوح
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 10 قذائف أطلقت من لبنان باتجاه صفد بالجليل الأعلى سقطت في مناطق مفتوح
12/07/2024 08:57:28
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ باتجاه زرعيت في الجليل الغربي و3 أخرى نحو مزارع شبعا جنوبي لبنان
Lebanon 24
اذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ باتجاه زرعيت في الجليل الغربي و3 أخرى نحو مزارع شبعا جنوبي لبنان
12/07/2024 08:57:28
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد في هجوم من لبنان على الجبهة الشمالية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد في هجوم من لبنان على الجبهة الشمالية
12/07/2024 08:57:28
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
فتحة فستان هذه الفنانة تُثير الجدل.. شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
04:34 | 2024-07-11
11/07/2024 04:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
Lebanon 24
فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟
07:15 | 2024-07-11
11/07/2024 07:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
ببكيني مُثير ورشاقة مُلفتة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
03:12 | 2024-07-11
11/07/2024 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
Lebanon 24
أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"
10:02 | 2024-07-11
11/07/2024 10:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا دخلت حرب "حزب الله".. هل ستهاجم دمشق إسرائيل؟
Lebanon 24
سوريا دخلت حرب "حزب الله".. هل ستهاجم دمشق إسرائيل؟
05:00 | 2024-07-11
11/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:47 | 2024-07-12
الدفاع المدني في غزة: نتوقع استشهاد كل المواطنين الذين كانوا في منطقة تل الهوى والصناعة بعد انتهاء العملية العسكرية
01:01 | 2024-07-12
منظمة الصحة العالمية: كوفيد-19 يودي بحياة نحو 1700 شخص أسبوعيا في أنحاء العالم
00:46 | 2024-07-12
حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه أنطلياس وصولاً حتى جل الديب (التحكم المروري)
00:38 | 2024-07-12
وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول: السلطات تجري عمليات بحث عن 66 شخصا مفقودا جراء انزلاق تربة في النيبال
00:38 | 2024-07-12
رويترز عن عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي: على بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي
00:36 | 2024-07-12
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: حادثان، قتيلان
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
12/07/2024 08:57:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24