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الدفاع المدني في غزة: نتوقع استشهاد كل المواطنين الذين كانوا في منطقة تل الهوى والصناعة بعد انتهاء العملية العسكرية

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:47
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