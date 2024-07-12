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خفر السواحل الفرنسي: وفاة 4 أشخاص وإنقاذ 63 آخرين بعد غرق قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي

Lebanon 24
12-07-2024 | 02:59
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