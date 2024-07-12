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إعلام إسرائيلي: تم تفعيل الدفاع الجوي قبل أيام قرب منشأة نطنز بإيران بعد اختراق مسيرة

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:27
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