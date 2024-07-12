Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الصينية: سنواصل إجراء المناورات العسكرية الدورية قبالة الفلبين لرفع الجهوزية

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الصينية: الجيش سيواصل تعزيز تدريباته العسكرية للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية (الشرق)
lebanon 24
12/07/2024 13:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان: إجراءات تأديبية بحق المئات من مسؤولي الدفاع بسبب سوء التعامل مع بيانات سرية
lebanon 24
12/07/2024 13:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: نتوقع استشهاد كل المواطنين الذين كانوا في منطقة تل الهوى والصناعة بعد انتهاء العملية العسكرية
lebanon 24
12/07/2024 13:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الياباني يؤكد أن بلاده حريصة على تعميق العلاقات الأمنية مع أميركا والفلبين
lebanon 24
12/07/2024 13:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2024-07-12
05:46 | 2024-07-12
05:29 | 2024-07-12
05:12 | 2024-07-12
04:12 | 2024-07-12
04:10 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24