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زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: الحكومة ستمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا وفي الوقت ذاته تعفي عشرات الآلاف من المتشددين دينيا من الخدمة

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:49
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