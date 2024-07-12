مصدر مصري رفيع المستوى: هناك أطراف إسرائيلية تعمل على محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر (سكاي نيوز)

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