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لازاريني: هناك جهود لتفتيت الأونروا وطردها من مقرها في القدس الشرقية وتصنيفها منظمة إرهابية

Lebanon 24
12-07-2024 | 10:48
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