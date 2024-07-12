Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة المركزية للجيش الأميركي تعلن وصول حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي (الميادين)

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" تغادر البحر الأحمر وتتجه إلى البحر الأبيض المتوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية السابق لشبكة "سي بي إس": تم تدمير الكثير من التشكيلات المقاتلة لحماس والحركة استنزفت بشكل كبير
lebanon 24
12/07/2024 22:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: إصابة بحار بجراح في هجوم صاروخي من اليمن استهدف سفينة شحن في خليج عدن (الميادين)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: بلينكن أكد لنتنياهو أهمية عدم اتساع الصراع بالمنطقة كما أطلعه على الجهود الدبلوماسية لخطة ما بعد الحرب
lebanon 24
12/07/2024 22:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:19 | 2024-07-12
15:11 | 2024-07-12
14:55 | 2024-07-12
14:54 | 2024-07-12
14:40 | 2024-07-12
14:17 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24