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بايدن: فريقي يحرز تقدما بشأن مفاوضات غزة وأنا مصمم على ذلك (العربية)

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:56
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