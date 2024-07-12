Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس دولة الإمارات يبحث مع شيخ الأزهر سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل التعايش والحوار الحضاري بين الثقافات والشعوب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-07-2024 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات يصل إيطاليا في زيارة عمل يشارك خلالها في جلسة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان أهمية تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على أن التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نائب رئيس الأركان يبحث مع مسؤولين عسكريين أميركيين الخطط العسكرية في الجنوب والشمال والاستعدادات ضد إيران (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/07/2024 22:24:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:19 | 2024-07-12
15:11 | 2024-07-12
14:55 | 2024-07-12
14:54 | 2024-07-12
14:40 | 2024-07-12
14:17 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24