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مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تحفظ بعض أعضاء الفريق المفاوض على مطلب نتنياهو الجديد

Lebanon 24
12-07-2024 | 12:45
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