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أردوغان: الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام مع سوريا هي بدء حقبة جديدة معها (العربية)

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:17
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