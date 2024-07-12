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"بوليتيكو" عن دبلوماسيين أوروبيين تعليقا على زلات بايدن: بدأنا بالفعل بالتواصل مع ترامب

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:54
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