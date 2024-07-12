Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع البريطانية: ننفي المعلومات عن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو لشن ضربات في عمق روسيا (الشرق)

Lebanon 24
12-07-2024 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الروسي يؤكد تنفيذ روسيا ضربات جوية ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
13/07/2024 00:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إصابة أكثر من 20 مدنيًا من بينهم أطفال بجروح نتيجة ضربات أوكرانية على "لوغانسك" اليوم نُفذت بـ5 صواريخ من نوع "أتاكمز" التي قدمها الغرب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/07/2024 00:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها والذي يشمل الحق في ضرب أهداف مشروعة في روسيا (الشرق)
lebanon 24
13/07/2024 00:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات بايدن عن السماح بضربات محدودة في روسيا غير لائقة (العربية)
lebanon 24
13/07/2024 00:57:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:51 | 2024-07-12
17:39 | 2024-07-12
17:34 | 2024-07-12
17:29 | 2024-07-12
16:52 | 2024-07-12
16:42 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24