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الجيش الإسرائيلي: مقاتلات سلاح الجو قصفت بنى تحتية لـ"حزب الله" في كفركلا والطيبة والخيام

Lebanon 24
12-07-2024 | 16:52
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