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وزارة الخارجية في كوريا الشمالية: ندين بشدة إعلان قمة الناتو الأخيرة

Lebanon 24
12-07-2024 | 17:34
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