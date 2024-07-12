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مصادر لـ أكسيوس: #بايدن لا يتلقى رؤية شاملة عن الوضع السياسي الخطير الذي يعيشه وحزبه
Lebanon 24
12-07-2024
|
18:30
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