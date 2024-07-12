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تقارير ألمانية: الجيش وضع خطة لنقل قوات الناتو للشرق في حالة الطوارئ

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:15
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