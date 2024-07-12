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هآرتس عن مصادر إسرائيلية ضالعة بالمفاوضات: رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا ينسف جهود إبرام الصفقة

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:17
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