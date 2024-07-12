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القيادة المركزية الاميركية: وصول حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس في البحر الأحمر لردع العدوان وتعزيز الاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:42
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