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الأرجنتين تصنف حماس كمنظمة إرهابية وتأمر بتجميد الأصول المالية للحركة

Lebanon 24
13-07-2024 | 01:16
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