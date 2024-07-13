Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: على الأرجح أن لدى حزب الله غواصات إيرانية قزمة مما قد يهدد كابلات الإنترنت الإسرائيلية وهو يملك القدرة لمهاجمتها

Lebanon 24
13-07-2024 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية الإسرائيلية لم تنجح اليوم في اعتراض الطائرات المُسيّرة التي أطلقها حزب الله من لبنان
lebanon 24
13/07/2024 13:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله حقق منذ بداية الحرب إنجازاً استراتيجياً مهماً في تحويل منطقة الشمال إلى حزام أمني مهجور
lebanon 24
13/07/2024 13:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: 40 دقيقة من صفارات الإنذار المستمرة بعدما أطلق حزب الله عشرات الصواريخ وعدّة طائرات من دون طيار نحو الشمال
lebanon 24
13/07/2024 13:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حتى الآن لا يُوجد حل للمؤسسة الأمنية والعسكرية مقابل الطائرات بدون طيار التي يُطلقها حزب الله من لبنان
lebanon 24
13/07/2024 13:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2024-07-13
06:25 | 2024-07-13
06:09 | 2024-07-13
05:51 | 2024-07-13
05:23 | 2024-07-13
05:00 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24