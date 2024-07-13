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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 100 شهيد ومصاب في مجزرة ارتكبها الاحتلال بخان يونس منهم طواقم الدفاع المدني
Lebanon 24
13-07-2024
|
04:47
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