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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: أكثر من 100 شهيد ومصاب في مجزرة ارتكبها الاحتلال بخان يونس منهم طواقم الدفاع المدني

Lebanon 24
13-07-2024 | 04:47
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