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وزير خارجية بريطانيا: اتساع الصراع على حدود لبنان مع إسرائيل ليس في مصلحة أحد
Lebanon 24
13-07-2024
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04:47
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