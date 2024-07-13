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وزارة الصحة في غزة: 71 شهيدا و289 مصابا حتى اللحظة إثر المجرزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:25
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