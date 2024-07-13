31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
نتنياهو تعليقا على هجوم خان يونس: أمرت في بداية الحرب بتصفية كبار مسؤولي "حماس"
Lebanon 24
13-07-2024
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إذا توقفت الحرب ضد حماس"... بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو
Lebanon 24
"إذا توقفت الحرب ضد حماس"... بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو
13/07/2024 17:40:07
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف قرية "حرفيش" في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف قرية "حرفيش" في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه
13/07/2024 17:40:07
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين في مجمع ناصر: المستشفى لم يعد قادرا على العمل والأطباء يحاولون علاج أعداد كبيرة من ضحايا الغارة على مواصي خان يونس
Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين في مجمع ناصر: المستشفى لم يعد قادرا على العمل والأطباء يحاولون علاج أعداد كبيرة من ضحايا الغارة على مواصي خان يونس
13/07/2024 17:40:07
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": تقارير إسرائيل عن إغتيال الضيف تبرير كاذب للهجوم على المواصي
Lebanon 24
"حماس": تقارير إسرائيل عن إغتيال الضيف تبرير كاذب للهجوم على المواصي
13/07/2024 17:40:07
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
Lebanon 24
في هذا التوقيت.. الكهرباء إلى 4 ساعات!
14:36 | 2024-07-12
12/07/2024 02:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
Lebanon 24
في وسط بيروت.. ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بإفتتاح متجرها (فيديو)
01:29 | 2024-07-13
13/07/2024 01:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
آخر كلامٍ عن "أمن نصرالله".. إليكم ما أعلنته صحيفة إسرائيلية!
16:04 | 2024-07-12
12/07/2024 04:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. سيدة تقتحم محطة محروقات في الدورة وتحطم سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو.. سيدة تقتحم محطة محروقات في الدورة وتحطم سيارات!
11:47 | 2024-07-12
12/07/2024 11:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل عن الكهرباء.. إليكم ما يجري الآن!
Lebanon 24
خبر عاجل عن الكهرباء.. إليكم ما يجري الآن!
12:01 | 2024-07-12
12/07/2024 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:37 | 2024-07-13
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: رئيس مجلس الأمن القومي ووزير الشؤون الاستراتيجية يتوجهان إلى واشنطن الليلة
10:28 | 2024-07-13
الخارجية السورية تعتبر أن أي مبادرة لتحقيق التقارب مع تركيا يجب أن تبنى على "أسس واضحة" ضمانا لعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية
10:05 | 2024-07-13
"هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي: إطلاق 12 صاروخا من لبنان باتّجاه كريات شمونة في إصبع الجليل واعتراض معظمها
09:48 | 2024-07-13
"حزب الله": استهدفنا انتشاراً لجنود العدوّ الاسرائيلي في محيط ثكنة بيت هلل بصواريخ "فلق" وحققنا إصابات مباشرة
09:13 | 2024-07-13
مصدر مصري رفيع المستوى: القاهرة أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين (سكاي نيوز)
09:03 | 2024-07-13
"لبنان 24": الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على عيتا الشعب
فيديو
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
13/07/2024 17:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24