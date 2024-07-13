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نتنياهو تعليقا على هجوم خان يونس: أمرت في بداية الحرب بتصفية كبار مسؤولي "حماس"

Lebanon 24
13-07-2024 | 06:41
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