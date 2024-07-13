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سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان في محيط كريات شمونة في إصبع الجليل (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
13-07-2024 | 07:38
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