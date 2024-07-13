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الخارجية السورية تعتبر أن أي مبادرة لتحقيق التقارب مع تركيا يجب أن تبنى على "أسس واضحة" ضمانا لعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:28
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