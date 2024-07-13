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الخارجية الأردنية: ندين استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة واستهدافها الممنهج للمدنيين وآخره استهداف خان يونس جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:24
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