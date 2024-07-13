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أخبار عاجلة
مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة: أشعر بالاشمئزاز والصدمة من عدم محاسبة إسرائيل
Lebanon 24
13-07-2024
|
11:36
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