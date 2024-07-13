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مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة: أشعر بالاشمئزاز والصدمة من عدم محاسبة إسرائيل

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:36
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