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معاريف عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون: نتنياهو يعمل على نسف صفقة الرهائن

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:52
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