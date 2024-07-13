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مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نعيش في كارثة إنسانية حقيقية ولا يوجد سوى مستشفى واحد يعمل في المحافظة الوسطى

Lebanon 24
13-07-2024 | 11:58
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