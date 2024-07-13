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الرئيس الكولومبي: أشعر بالعار إزاء الظلم الكبير الذي يقع على الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تم قصف أكثر من 200 مدني

Lebanon 24
13-07-2024 | 12:14
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