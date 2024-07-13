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القناة 12 الإسرائيلية: غالانت أوعز بزيادة عمليات الاغتيال ضد قيادات حماس

Lebanon 24
13-07-2024 | 12:16
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