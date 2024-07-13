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اليمن: المجلس السياسي الأعلى: جريمة العدو في مواصي خان يونس تؤكد الإصرار الأميركي على استمرار جرائم الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
13-07-2024 | 13:02
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